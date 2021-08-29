Рано утром 25 августа умерла известна певица, чьи песни были известными во всем мире
Умерла легенда индонезийской эстрады Элли Касим. Ей было 77 лет. Элли Касим была выдающейся певицей с сильным голосом и яркой внешностю.
Об этом сообщает издание Laggam, причину смерти артистки не указывая. Известно лишь, что на момент смерти она находилась в госпитале.
Касим родилась 27 сентября 1944 года и свою карьеру вела, начиная с 1961 года. Элли Касим выпустила около 100 сольных альбомов. Практически все песни, которые были в ее альбоме стали хитами. На родине певица была огромной культурной величиной.
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Коллеги высказывают свое сочуствие семье и близким певицы: "Надеемся дверь прощения в рай будет открыта настолько широко настолько это возможно, чтобы все ошибки жизни остались позади. Надеемся, что она обретет мир и покой. Мы выражаем наши соболезнования в связи с ее кончиной".
Как вспоминают ее коллеги, певица была не только мастером своего дела, но и хорошим человеком. Она всегда сопереживала и могла дать дельный совет всем, кто попросит.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.