Выражаем наши соболезнования в связи с ее кончиной

Рано утром 25 августа умерла известна певица, чьи песни были известными во всем мире

Умерла легенда индонезийской эстрады Элли Касим. Ей было 77 лет. Элли Касим была выдающейся певицей с сильным голосом и яркой внешностю.

Об этом сообщает издание Laggam, причину смерти артистки не указывая. Известно лишь, что на момент смерти она находилась в госпитале.

Касим родилась 27 сентября 1944 года и свою карьеру вела, начиная с 1961 года. Элли Касим выпустила около 100 сольных альбомов. Практически все песни, которые были в ее альбоме стали хитами. На родине певица была огромной культурной величиной.

Коллеги высказывают свое сочуствие семье и близким певицы: "Надеемся дверь прощения в рай будет открыта настолько широко настолько это возможно, чтобы все ошибки жизни остались позади. Надеемся, что она обретет мир и покой. Мы выражаем наши соболезнования в связи с ее кончиной".

Как вспоминают ее коллеги, певица была не только мастером своего дела, но и хорошим человеком. Она всегда сопереживала и могла дать дельный совет всем, кто попросит.

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