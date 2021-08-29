В украинском городе Запорожье возникла стрельба, в результате которой пострадали пять горожан

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области, в областном центре случилась стрельба, в результате которой были травмированы пять человек, некоторых из них медики увезли в больницу.

По предварительным данным полиции, на Набережной магистрали в Запорожье, рядом с одним из местных кафе между двумя компаниями произошел конфликт. Словесная перепалка внезапно закончилась стрельбой – двое мужчин достали оружие и начали стрелять в людей из другой компании. Затем сели в автомобиль и поспешно уехали с места инцидента. В результате стрельбы травмы получили пять человек, трое из которых были доставлены в больницу.

Правоохранители изучили записи с камер и опросили очевидцев трагедии. Выяснилось, что стрелявшие сбежали на машине марки "Крайслер". Вскоре их машину задержали патрульные в районе Северного шоссе. У злоумышленников изъяли два пистолета "Форт".

Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанным инкриминируют хулиганство. Сейчас принимается решение об избрании им меры пресечения. Также скоро им должны сообщить о подозрении.

Напомним, Посреди дня жестоко расстреляли таксиста, появлись приметы нападавших: "Сели в автомобиль как пассажиры".

Как сообщала Politeka, В Харькове неадекватный мужчина с битой набросился на людей, появились кадры: "сначала избил парня, потом...".

Также Politeka писала, что В украинской столице водитель открыл стрельбу посреди дороги, фото: "просто хотел объехать пробку".