Отец ребенка, которого предположительно пытали в Черкассах заявил, что пыток не было, а сын его пострадал из-за несчастного случая.

Об этом сообщает «ТСН».

«Реальная информация, что это был несчастный случай, он не был никем калечен, никем истязаем», - заявил отец.

У ребенка обнаружили многочисленные травмы: отсутствует часть гениталий, надорвана губа, многодневные пролежни. По словам отца, большая часть этих ужасов - фейковая информация. В частности, к неправде он отнес заявление о том, что о мальчика тушили сигареты и его покусали собаки

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что неродная бабушка мальчика может быть причастна к травмам. В момент трагедии он находился у дедушки с бабушкой. Бабушка несколько лет назад фигурировала в уголовных делах, но их не довели до реального наказания.

В 2015 году указанная пожилая пара разводила крупных собак. Иногда они нападали на людей. Сейчас женщина заявила, что мальчик травмировался, когда упал с груды кирпича. Женщине правоохранители вручили подозрение.

Первым о пытке ребенка заявил бывший народный депутат Олег Петренко. Вскоре он добавил, что об этом ему рассказывали соседи семьи. Поговорив с врачами, он добавил, что такие травмы ребенок не мог получить, после падения с высоты.

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