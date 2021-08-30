Ушел из жизни Народный артист Украины

В харьковских телеграм-каналах появилась информация о том, что Михаил Тягниенко был госпитализирован с инсультом 19 августа.

"Михаил Иванович был госпитализирован с инсультом 19 августа, спустя 10 дней, 29 августа, его не стало… Покойся с миром, маэстро", - говорится в сообщении.

Михаил Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт.

Работал в харьковском театре Пушкина, где сыграл более 100 ролей. Снимался в кино. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Наш родовід» (2016).

Заслуженный артист УССР. Народный артист Украины (2018)

"Артиста принято провожать аплодисментами. Это- его последний спектакль...RIP👏P.S.кто не видел его на сцене,просто поддержите👏- ушла Эпоха", "Спасибо тебе за твой талант и мастерство...", - пишут слова сочувствия в комментариях.

К слову, 16 августа не стало замечательного человека из мира кино.

В возрасте 68 лет умер аргентинский режиссер, сценарист, продюсер и актер Дэвид Блаустейн. Это произошло после перенесенного им инсульта. Он умер перед своим днем рождения 24 августа.

Как отмечает издание, в памяти режиссер останется как один из великих деятелей, создавший аргентинское документальное кино.

Напомним, что пожар убил молодую семью, подробности ЧП на Черниговщине.

Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.

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