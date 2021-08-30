Афганские беженцы прибыли в Украину
Украинский самолет Ил-76ДМ вывез людей из Афганистана, часть из них уже оказалась в Одессе.
Сбежавшие афганцы, были замечены на пересечении улиц Новосельского и Преображеской. Туда их доставили тремя автобусами вечером 29 августа.
На кадрах видны мужчины, женщины и дети, которые вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
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Местные
Что дальше будет с этими людьми и где они будут жить - пока неизвестно.
"Почему именно в Одессу. В один из самых густонаселённых городов Украины. Да - помогать ближним надо. Но можно же разместить "гостей" в менее населенном городе...", " Радость пришла откуда не ждали", " Ой, кого только нету в Одессе, Мама всех приютит", " Какие одесситы гостеприимные)", - пишут украинцы в сети.
Напомним, что житель Одесской области попал в беду в Афганистане: что известно на данный момент.
Также Politeka писала, что самолет из Афганистана упал в соседней стране: фото и первые подробности.
Как сообщала Politeka, украинцы "застряли" в Кабуле, родственники безутешны: "Надо начинать из своих людей".