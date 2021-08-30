Афганские беженцы прибыли в Украину

Украинский самолет Ил-76ДМ вывез людей из Афганистана, часть из них уже оказалась в Одессе.

Сбежавшие афганцы, были замечены на пересечении улиц Новосельского и Преображеской. Туда их доставили тремя автобусами вечером 29 августа.

На кадрах видны мужчины, женщины и дети, которые вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Местные СМИ пишут, что в салоне трех автобусов находились 82 человека. Ещё 51 человек приехали частным автобусом. Таким образом, в Одессу официально прибыло 133 беженца из Афганистана.

Что дальше будет с этими людьми и где они будут жить - пока неизвестно.

"Почему именно в Одессу. В один из самых густонаселённых городов Украины. Да - помогать ближним надо. Но можно же разместить "гостей" в менее населенном городе...", " Радость пришла откуда не ждали", " Ой, кого только нету в Одессе, Мама всех приютит", " Какие одесситы гостеприимные)", - пишут украинцы в сети.

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