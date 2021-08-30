В Херсонской области правоохранители требовали с водителей крупногабаритных машин по 500 грн. за проезд.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Представители Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему. В ее организации подозревают троих сотрудников патрульной полиции. Как посредника они привлекли к преступлению местного предпринимателя. Деньги участники группы требовали за перевозку сверхурочных грузов.
Полицейские «проверяли» машины на «перегруз». Происходило это на территории стационарных постов габаритно-весового контроля. Местный предприниматель помогал получать «дань» от водителей.
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Следователи установили, что схема действовала с октября прошлого года. Она приносила дельцам около 25 тыс. грн. в день. Сейчас задержали двух подозреваемых. Продолжаются обыски в управлении патрульной полиции, а также на постах габаритно-весового контроля и в домах фигурантов.
После обысков изъяли наличные деньги и платежные карточки, благодаря которым подозреваемые проводили расчеты. Следственные действия продолжаются. Правоохранители ищут всех людей, которые могут быть причастны к преступлению. Стражи порядка решают вопрос о сообщении фигурантам о подозрении, а также избрании для них меры пресечения.
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