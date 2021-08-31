Бывший президент Украины, глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук не будет принимать участие в заседаниях группы до нового года

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Украину 24», об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире программы "Время Голованова".

По его словам, глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не сможет вернуться к работе в ближайшее время. Он не будет принимать участие в заседаниях из-за состояния здоровья.

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87-й год, операция на сердце это всегда очень сложно», - объяснил Арестович.

Он добавил, что вместо Кравчука заседания будет вести вице-премьер-министр Алексей Резников. Известно, что Кравчук не вернется в ТКГ как минимум до ноября-декабря.

Напомним, что недавно Кравчук перенес операцию на сердце, после чего перестал появляться на публике.

О том, что у бывшего президента возникли проблемы со здоровьем, стало известно в конце июня. Тогда Кравчук пропустил праздничное заседание парламента. Позже начали просачиваться слухи о том, что политик перенес операцию. Сообщалось, что хирургическое вмешательство прошло без проблем. Однако, учитывая возраст политика, ему понадобится много времени на реабилитацию.

Сначала окружение политика не комментировало его состояние здоровье, но в конце июля стало известно о том, что Кравчук месяц находился в реанимации после вмешательства. Более того, пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева признавалась, что ему не стало лучше после операции.

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