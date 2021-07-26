Перший президент України Леонід Кравчук все ще перебуває в реанімації після операції, яку йому провели на серці

Як пише Politeka.net з посиланням на "24 канал", політик вже більше місяця перебуває в лікарні. Як відомо, 29 червня 87-річному Кравчуку зробили операцію на серці. Про це українським ЗМІ розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Відомо, що з моменту операції Кравчук перебуває в реанімації. На даний момент політик підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Більше про стан екс-президента нічого невідомо, оскільки політик просив не ділитися новинами про його здоров'я.

Варто зазначити, що через операцію Кравчук вперше за тривалий час пропустив святкове засідання парламенту з нагоди Дня Конституції України. Уже відомо, що політик не братиме участі в засіданнях ТКГ як мінімум до кінця літа. Незважаючи на це, в офісі Президента поки не планують шукати заміну Кравчуку в ТКГ. У відомстві хочуть почути прогнози лікарів, перш ніж приймати будь-яке рішення з цього приводу.

У прес-службі Кравчук повідомили «Громадському ТБ», що динаміка поліпшення після операції дуже повільна. Саме тому він такий тривалий час перебуває в реанімації.

Нагадаємо, що в 1991 році Леонід Кравчук став першим президентом України. Він пробув главою держави лише один термін, але протягом всієї історії незалежної України брав участь у політичних подіях країни. У 2020 році Кравчука призначили главою контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

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