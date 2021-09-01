Кадры разместил в социальных сетях один из городских пабликов
Маленького мальчика сняли на видео, когда он пытался "раскурить" почти полпачки сигарет. Как оказалось видео было снято в Днепре.
Об этом стало известно благодаря кадрам, которые показал местный паблик в Instagram.
На видео можно увидеть, как мальчик держит во рту сразу семь сигарет, поджигает их при помощи зажигалки и пытается затягиваться. На вид ему около 8-9 лет - он явно ученик младшей школы.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Опухшей Каменских пришлось срочно обратиться к врачам, лекарства не помогали: "Выдержать это невозможно"
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать сильных дождей с грозами
Ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали
Парнишка решил "раскурить" не совсем сигареты, а сигаретные стики, которые предназначены для устройства для нагревания табака, а не для курения способом "горения".
"Чей сынуля до школы не дошёл?", - спрашивают авторы публикации.
Пользователи сети были шокированы увиденным и оставили возмущенные комментарии под видео: "Люди, оглянитесь. Куда мы все катимся. Это вовсе не смешно", "Полная деградация общества, причём и тех кто смог снять такое", "Вот вам 1 сентября", " Ого...жёстко, даже я так не могу".
Напомним, что мужчина с ветерком покатал на самокате дочь, двигаясь по встречке.
Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня.
Также Politeka писала, что пьяная жена таможенника устроила скандал на дороге.