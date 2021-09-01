Кадры разместил в социальных сетях один из городских пабликов

Маленького мальчика сняли на видео, когда он пытался "раскурить" почти полпачки сигарет. Как оказалось видео было снято в Днепре.

Об этом стало известно благодаря кадрам, которые показал местный паблик в Instagram.

На видео можно увидеть, как мальчик держит во рту сразу семь сигарет, поджигает их при помощи зажигалки и пытается затягиваться. На вид ему около 8-9 лет - он явно ученик младшей школы.

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Парнишка решил "раскурить" не совсем сигареты, а сигаретные стики, которые предназначены для устройства для нагревания табака, а не для курения способом "горения".

"Чей сынуля до школы не дошёл?", - спрашивают авторы публикации.

Пользователи сети были шокированы увиденным и оставили возмущенные комментарии под видео: "Люди, оглянитесь. Куда мы все катимся. Это вовсе не смешно", "Полная деградация общества, причём и тех кто смог снять такое", "Вот вам 1 сентября", " Ого...жёстко, даже я так не могу".

Напомним, что мужчина с ветерком покатал на самокате дочь, двигаясь по встречке.

Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня.

Также Politeka писала, что пьяная жена таможенника устроила скандал на дороге.