На 70 году жизни скончался известный турецкий актер Нусрет Четинел

Как пишет издание "Cumhuriyet", известный турецкий актер театра и кино родился 26 января 1952 года в Анкаре, где окончил Государственную консерваторию местного университета. Украинцам Нусрет Четинел известен благодаря роли в легендарном сериале "Великолепный век. Роксолана", который, кстати, транслировали более чем в 45 странах мира.

Как известно, звезда " Великолепного века" больше года боролся со смертельной болезнью – раком. Нусрет Четинел пережил сердечный приступ и был госпитализирован из своего дома. К сожалению, врачам не удалось спасти актера. Он скончался 2 сентября на 70-м году жизни.

Заметим, что Нусрет Четинел начинал карьеру в частных и государственных театрах во время учебы в консерватории. Он снялся в фильмах и сериалах "Наш Эвин Галлер", "Крыло Севда Кушун", "Мавера", "Свободный человек", "Бехзат: серийные преступления в Анкаре", " Великолепный век. Роксолана" и других.

Также актер работал на местном телевидении артистом дубляжа с 1976 года. Нусрет Четинел играл в театре почти до 60 лет, сцену покинул в 2011 году.

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