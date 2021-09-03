Відома російська акторка Софія Тимофєєва переконана, що на неї навели порчу

Як пише Politeka.net, 76-річна популярна акторка, яка прославилася завдяки ролі Шелоро у фільмі "Циган", народилася поблизу Санкт-Петербурга в циганському таборі. Пізніше їхній табір пересили в місто Совєтськ Тульської області, де Софія Тимофєєва й жила до переїзду в Москву. У столиці Російської Федерації Тимофєєва зробила блискучу кар’єру в кіно. За її плечима ролі у "Циган", "Баламут", "Повернення Будулая", "Нові пригоди капітана Врунгеля" і т.д.

Після такої блискучої кар'єри Тимофєєва пропала з екранів більше, ніж на 20 років, а деякий час тому й взагалі перестала виходити на зв'язок, передає "СтарХіт". Її друзі були переконані, що акторку під замком триває власний чоловік – В’ячеслав Бобрик, який молодший за неї на чверть століття. Однак, він спростував усі чутки та дав відверте інтерв’ю пресі. Чоловік розповів, що Софія Тимофєєва сильно хвора, на неї, за його словами, навели сильну порчу. Зірка екранів не може навіть з дому вийти.

"В минулому році була передача "Привет, Андрей!" на каналі "Росія 1", там ми зустріли кілька неприємних особистостей з великою заздрістю. З тих пір Соня стала відчувати себе гірше. Підозрюємо, що її наврочили", - заявив чоловік Тимофєєвої.

За словами Бобрика, Тимофєєва відмовляється від їжі і не може самостійно ходити. На фоні цього у неї розвинулася невралгія, акторка змушена приймати сильнодіючі препарати, щоб позбутися постійного болю. Після ліків Тимофєєва стала частково втрачати пам’ять.

У тому, що їй зробили обряд на смерть, впевнена й сама Тимофєєва.

"Я – велика актриса, мені завжди заздрили. Це заздрість циганська. Мені таке зробили, що я не можу повернутися до життя. Я вже померла...", - сказала вона.

Знайомі знаменитої акторки надіються, що вона погодиться на реабілітацію та втручання медиків й зможе повернутися до нормального життя.

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