Мать известного актера не может прийти в себя от горя, ведь не понимает, почему так могло произойти

В конце августа этого года было объявлено о пропаже 19-летнего актера. Позже его тело нашли и раскрыли причину случившегося.

Речь идет об американском актере кино и ТВ Мэттью Миндлере. По информации TMZ, 19 августа парень переехал в Пенсильванию для учебы в университете Миллерсвилля.

Дела молодого актера шли хорошо, он заводил друзей, а также решал другие дела, в частности, встречался с консультантом по поводу открытия компьютерного клуба в кампусе, и готовился к собеседованию с отделом информационных технологий.

По словам матери Мэттью, Моники, последний раз они обменялись сообщениями, в которых она заявила о планах забрать сына домой в пятницу. Женщина хотела провести выходные с сыном.

На другой день Моника снова написала сыну, но тот не прочитал, а его телефон был отключен.

Женщина связалась с работниками общежития, и соседями сына, но те ответили, что не видели ее сына.

В четверг Моника отправилась на поиски Мэттью и подключила полицию.

Спустя некоторое время парня нашли мертвым.

Позже окружной коронер сообщил, что Миндлер покончил с собой.

Моника недоумевает по поводу причин такого поступка сына и не может прийти в себя от горя утраты.

Отметим, Мэттью Миндлер снимался в сиквеле хоррора "Злоумышленник", и комедии "Мой придурочный брат".

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