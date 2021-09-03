Известная российская актриса Софья Тимофеева убеждена, что на нее навели порчу

Как пишет Politeka.net, 76-летняя популярная актриса, прославившаяся благодаря роли Шелоро в фильме "Цыган", родилась вблизи Санкт-Петербурга в цыганском таборе. Позже их лагерь пересили в город Советск Тульской области, где Софья Тимофеева и жила до переезда в Москву. В столице Российской Федерации Тимофеева сделала блестящую карьеру в кино. За ее плечами роли в фильмах "Цыган", "Баламут", "Возвращение Будулая", "Новые приключения капитана Врунгеля" и т.д.

После такой блестящей карьеры Тимофеева пропала с экранов больше, чем на 20 лет, а некоторое время назад и вообще перестала выходить на связь, передает "СтарХит". Ее друзья были убеждены, что актрису взаперти продолжается собственный муж – Вячеслав Бобрик, который моложе ее на четверть века. Однако, он опроверг все слухи и дал откровенное интервью прессе. Мужчина рассказал, что Софья Тимофеева сильно больна, на нее, по его словам, навели сильную порчу. Звезда экранов не может даже из дома выйти.

"В прошлом году была передача "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1", там мы встретили несколько неприятных личностей с большой завистью. С тех пор Соня стала чувствовать себя хуже. Подозреваем, что ее сглазили", - заявил муж Тимофеевой.

По словам Бобрика, Тимофеева отказывается от еды и не может самостоятельно ходить. На фоне этого у нее развилась невралгия, актриса вынуждена принимать сильнодействующие препараты, чтобы избавиться от постоянной боли. После лекарств Тимофеева стала частично терять память.

В том, что ей совершили обряд на смерть, уверена и сама Тимофеева.

"Я - великая актриса, Мне всегда завидовали. Это зависть цыганская. Мне такое сделали, что я не могу вернуться к жизни. Я уже умерла...", - сказала она.

Знакомые знаменитой актрисы надеются, что она согласится на реабилитацию и вмешательство медиков и сможет вернуться к нормальной жизни.

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