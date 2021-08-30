Известный российский актер Артур Диланян умер прямо во время спектакля
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на «Комсомольскую правду», звезда сериала «Воронины» и «Кухня» умер в воскресенье, 29 августа. Внезапная смерть настигла актера прямо на сцене. Он скончался на глазах у зрителей. Медики приехали на вызов, но реанимировать Диланяна не смогли. По предварительным данным, у мужчины была острая сердечная недостаточность. Известно, что у него были серьезные проблемы с сердцем. Отмечается, что актер не дожил до 60-летия 10 дней.
Артур Диланян снимался в российских фильмах и сериалах, а также работал актером в Московском армянском театре. Художественный руководитель театра Слава Степанян отзывается о мужчине как о душе компании. По его словам, Диланян был рожден для искусства и творчества. В театре он был ведущим актером, который исполнял все главные роли. Кроме этого актер играл на многих музыкальных инструментах.
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Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.
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