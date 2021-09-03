Это продолжается уже 5 лет.

В Киевской области в городе Ирпень маленькая такса составила компанию водителю маршрутки в его поездках.

Об этом сообщает “Киев Сейчас”.

Очевидцы рассказали, что крохотный щенок принадлежит водителю, поэтому регулярно выезжает на маршруты вместе со своим хозяином.

Во время поездок пес устраивается на коврики рядом с водителем и наблюдает за пассажирами. Известно, что такса выходит на работу вместе с хозяином уже на протяжении пяти лет.

Ранее мы сообщали, что украинка поселила в собственной квартире лис, волков и других хищников. Сделала это жительница столичной Оболони. В ее квартире поместились барсук, волк, пара лис, птицы, а также стаффордширские терьеры в количестве восьми штук. Информацией поделилась основательница приюта для диких животных Наталья Попова. Волков женщина держала в собственной двухкомнатной квартире. Их она вынуждена была передать в приют. Сотрудники приюта отправили волков в Бельгию для дальнейшей реабилитации. Один из волков сильно пострадал пока жил у хозяйки. У него на лапе обнаружили шесть открытых переломов. Все четыре лапы животного удалось сохранить, благодаря успешно проведенной операции. Второго волка киевлянка решила забрать к себе в квартиру после того, как травмировался первый.

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