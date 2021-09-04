На Буковине 19 августа произошла ужасная трагедия

Там во время несения службы погиб 24-летний пограничник Сергей Чипак. Родные не верят в версию о самоубийстве и настаивают, что Сергея убили.

Детали гибели молодого пограничника рассказала его сестра Анастасия в сюжете ТСН.

Трагедия произошла в Селятине Черновицкой области. Примерно в 03:00 Сергей заступил в наряд. Той ночью он охранял участок, на котором с одной стороны идет лес, с другой – поле и жилые дома. В 03:30 раздался выстрел. Через 5 минут – еще один. Впоследствии выяснилось, что стреляли со стороны поста Сергея Чипака.

Через некоторое время сослуживцы отправились на пост пограничника, где нашли его тело с огнестрельным ранением головы. По словам сестры погибшего, семью о смерти парня оповестили только около 11 часов дня. После чего родные отправились в часть.

Родным показали место гибели. Луж крови было две - в метре друг от друга. Погибшего нашли лицом вниз, ноги были накрест. Анастасия считает, что ее брата переворачивали. Были ли на теле парня следы насильственной смерти, неизвестно. Однако на руках у него заметили ссадины и синяки, как будто его схватили. Выводов экспертизы родным Сергея не показали.

Сестра погибшего говорит, что это уже не первый трагический случай в пограничном отряде. По словам Анастасии, 18 апреля там якобы нашли застреленным солдата-контрактника. Также, с ее слов, Сергей неоднократно становился свидетелем контрабанды. Об этом он иногда рассказывал родным. При этом особо распространяться по этому поводу пограничник не хотел.

В самой части инцидент не комментируют. В Национальной полиции Черновицкой области из-за смерти пограничника открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

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