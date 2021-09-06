Украинцы смогут отдохнуть от дождей, однако вместе с солнечной погодой в страну придут заморозки
О том, чего ждать от погоды в понедельник, 6 сентября, рассказала в своем Фейсбук синоптик Наталя Диденко. Она сообщила, что благодаря антициклону по всей территории страны установится сухая и солнечная погода. Тем не менее температуры пока останутся довольно низкими.
Кроме того, ночью во всех областях за исключением Закарпатья и Юга страны ожидаются заморозки, при которых температура опустится почти до 0.
Синоптик также добавила, что в ближайшее время в Украину придет бабье лето, поэтому украинцы еще успеют насладиться теплым солнышком.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Беда случилась с Добронравовым из «Сватов», врач огорошил словами: «Осталось жить часа два»
Жизнь знаменитого актера-красавчика оборвалась после госпитализации: президент выразил соболезнования
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщили, какими будут температуры по стране 6 сентября.
Так, в северных областях ночью ожидается от +3 до +5 градусов, а днем – от +15 до +17.
На Западе ночные температуры будут колебаться от +3 до +10 градусов, а дневные – от +15 до +21.
В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов, а днем – от +13 до +18.
В восточных областях ночью столбики термометров опустятся до +3…+9 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20.
На Юге ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем – от +18 до +21.
Напомним, температура стремительно упадет, осень атакует Украину.
Как сообщала Politeka, ударят морозы до -5 и обрушатся снегопады: синоптики предупредили о резкой смене погоды.
Также Politeka писала, что осень атакует украинцев дождями и похолоданием.