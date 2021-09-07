Майкла К. Уильямса, звезду сериалов "Прослушка" и "Подпольная империя", обнаружили мертвым в его квартире в Бруклине

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, в Нью-Йорке. Уильямсу, получившему премию "Эмми", было всего 54 года.

Как отмечает издание New York Post, бездыханного актера в гостиной собственного пентхауса, лежащим лицом вниз, нашел его племянник. На кухонном столе, по словам родственника, лежало нечто, что выглядело как героин. По предварительной информации, Уильямс умер от передозировки наркотиков.

Kabla ya Michael K.Williams kuwa muigizaji, alikuwa dancer miaka ya 90 kwa Madonna, Crystal Waters, George Michael, Ginuwine, Missy Elliott, na wasanii wengine.



Anasema Album ya RN 1814 ya Janet Jackson ilibadilisha maisha yake na kumtia moyo kuwa dancer. R.I.P #TillerBrief pic.twitter.com/WH0qP1icbq — #TillerBrief™ (@TillertheWorld) September 7, 2021

По словам племянника Уильямса, в субботу тот должен был появиться на мероприятии, но так и не приехал. От актера не было вестей два дня, а когда в понедельник племянник решил проведать дядю, обнаружил уже остывшее тело.

Ранее Уильямс открыто заявлял о своей борьбе с наркотиками, к которым пристрастился еще будучи подростком. В сериалах и фильмах ему доставались, в основном второстепенные роли, - харизматичных бандитов. Особого шарма актеру придавал его шрам на лице, который он получил в 25 лет, подравшись в баре. Так, он снимался, кроме упомянутых телешоу, в «Стране Лавкрафта», «Законе и порядке», «Клане Сопрано» и фильмах «Робокоп», «12 лет рабства», «Стукач».

L'acteur Michael K. Williams, 54 ans, star de la série «The Wire», retrouvé mort chez lui à New York - Selon plusieurs médias américains, il aurait été victime d'une overdose #MichaelK.Williams #décès https://t.co/mxCRsTrfgW — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 7, 2021

Актёру также удалось поработать и с разработчиками видеоигр. В Battlefield 4 он сыграл одного из персонажей по прозвищу «Ирландец». К этому образу он вернулся для Battlefield 2042 — его герой стал одним из играбельных специалистов в шутере и по сюжету должен был быть одним из ключевых персонажей.

Фанаты Уильямса тяжело переживают утрату:

"Ужасно, грустно и невероятно думать, что мы потеряли фантастически талантливого Майкла К. Уильямса в возрасте 54 лет"

"Я не могу поверить, что Майкл К. Уильямс умер..."

"Так чертовски убит горем от этого. Он был самым лучшим..."

"Покойся с миром Майкл К. Уильямс, мы скучаем по тебе, мне всегда нравилось наблюдать за тобой, где б ты не снимался"

Rest in Peace Michael K Williams. He totally bodied that Omar role https://t.co/94CsnvAvzU — Gordon (@Gorddn_) September 7, 2021

Напомним, женщина решила свести счеты с жизнью на глазах у 6-летнего сына: "Порезала вены и включила газ"

Как сообщала Politeka ранее, легенда футбола ушел из жизни: одна врачебная ошибка сломала судьбу

Кроме того Politeka писала, о том, что ушла из жизни известная певица, безутешная мать рассказала о трагедии: "Боролась до последнего дня"