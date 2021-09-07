Майкла К. Уильямса, звезду сериалов "Прослушка" и "Подпольная империя", обнаружили мертвым в его квартире в Бруклине
Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, в Нью-Йорке. Уильямсу, получившему премию "Эмми", было всего 54 года.
Как отмечает издание New York Post, бездыханного актера в гостиной собственного пентхауса, лежащим лицом вниз, нашел его племянник. На кухонном столе, по словам родственника, лежало нечто, что выглядело как героин. По предварительной информации, Уильямс умер от передозировки наркотиков.
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По словам племянника Уильямса, в субботу тот должен был появиться на мероприятии, но так и не приехал. От актера не было вестей два дня, а когда в понедельник племянник решил проведать дядю, обнаружил уже остывшее тело.
Ранее Уильямс открыто заявлял о своей борьбе с наркотиками, к которым пристрастился еще будучи подростком. В сериалах и фильмах ему доставались, в основном второстепенные роли, - харизматичных бандитов. Особого шарма актеру придавал его шрам на лице, который он получил в 25 лет, подравшись в баре. Так, он снимался, кроме упомянутых телешоу, в «Стране Лавкрафта», «Законе и порядке», «Клане Сопрано» и фильмах «Робокоп», «12 лет рабства», «Стукач».
Актёру также удалось поработать и с разработчиками видеоигр. В Battlefield 4 он сыграл одного из персонажей по прозвищу «Ирландец». К этому образу он вернулся для Battlefield 2042 — его герой стал одним из играбельных специалистов в шутере и по сюжету должен был быть одним из ключевых персонажей.
Фанаты Уильямса тяжело переживают утрату:
"Ужасно, грустно и невероятно думать, что мы потеряли фантастически талантливого Майкла К. Уильямса в возрасте 54 лет"
"Я не могу поверить, что Майкл К. Уильямс умер..."
"Так чертовски убит горем от этого. Он был самым лучшим..."
"Покойся с миром Майкл К. Уильямс, мы скучаем по тебе, мне всегда нравилось наблюдать за тобой, где б ты не снимался"
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