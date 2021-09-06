Умерла известная певица, ее болезнь оказалась неизлечимой
О смерти известной 39-летней певицы-красотки сообщила ее мама в Инстаграм. Причиной ранней кончины артистки стала неизлечимая болезнь.
Так, 5 сентября утром скончалась певица, солистка Girls Aloud - Сара Хардинг.
В своих мемуарах артистка рассказала, что в декабре 2019 года нащупала уплотнения в районе подмышек, позже она обратилась ко врачу. Последний направил певицу на МРТ, но началась пандемия и поход на обследование пришлось отложить.
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В итоге позже у женщины диагностировали рак молочной железы, а в августе 2020 года болезнь распространилась на другие части ее тела.
Хардинг написала: "В декабре мой врач сказал мне, что предстоящее Рождество, вероятно, будет моим последним".
Фанаты надеялись на чудо, но его не произошло. 5 сентября несчастная скончалась.
Мать Сары написала в Инстаграм, что та боролась до последнего дня с болезнью с момента постановки диагноза.
"Я знаю, она не хотела бы, чтобы ее вспоминали за борьбу с этой ужасной болезнью — она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет вспомнить именно так", - написано в сообщении.
Свои соболезнования в комментариях высказывали не только поклонники, но также и коллеги по шоу-бизнесу.
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