6 сентября 2021 года не стало знаменитого актера
Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в фильме "Шербурские зонтики", скончался в Риме. Итальянскому актеру было 84 года.
Информацией о его смерти поделилось итальянское агентство ANSA.
Смерть звезды подтвердили его жена Кристина, сын Лоренцо и сестра Маринелла. Семья Нино опечалена и страдает из-за потери близкого человека, у них нет сил сказать прощай. Родственники актера попросили СМИ не беспокоить их в этот трудный момент. Известно, что Кастельнуово в 2005 году полностью ослеп из-за глаукомы.
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Нино Кастельнуово родился в 1936 году. Первый фильм с ним вышел в 1959-м, после чего он снимался как актер второго плана. В 1964 году вышел мюзикл "Шербурские зонтики", где Нино сыграл главную роль — автомеханика, который влюбился в продавщицу зонтиков. Роль девушки исполнила Катрин Денев. Именно этот фильм принес ему мировую известность и подарил нам великую историю любви. С тех пор актеры стали близкими друзьями. Его не раз называли лучшим киношным партнером для Катрин Денев.
Среди других работ Нино Кастельнуово — "Зануда", "Рокко и его братья", "Английский пациент", "Любовь под дождем", "Кольт пропел о смерти" и "Разденься для убийцы".
До самой болезни актер выступал на сцене театра, снимался в сериалах и на телевидении.
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