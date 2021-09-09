Пожар возник поздно вечером в среду, 8 сентября, в госпитале для ковидных пациентов в городе Тетово Северной Македонии
Министр здравоохранения Венко Филипче в ночь на 9 сентября сообщил в своем Twitter, что пожар уже потушен, но есть много раненых и погибших.
Сначала сообщалось о десяти погибших, но их количество со временем возросло. По предварительной информации, жетвами мощного пожара стали 15 человек, еще порядка двадцати получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет издание МРТ.
Все бригады больницы были мобилизованы на помощь пострадавшим. Раненых срочно доставили в Скопье для оказания надлежащей помощи.
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Причины пожара пока неизвестны, проводится расследование. Мэр Тетово Теута Арифи сообщил, что сильный пожар возник внезапно и очень быстро распространился.
На кадрах с места трагедии, опубликованных в Сети, видно, как огонь стремительно охватил здание.
Пользователи бурно обсуждают ЧП в комментариях под постом министра здравоохранения Филипче:
"Верно ли, что подрядчики, строившие больницу, установили дешевые панели, которые не были пожаробезопасными и самозатухающими? Есть ли преступность в строительстве?"
"И у вас еще есть время твитнуть... Пусть вас вечно преследует плач сожженных заживо в центре ковид!! Вы все должны нести ответственность от первого до последнего!"
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