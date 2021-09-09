Пожар возник поздно вечером в среду, 8 сентября, в госпитале для ковидных пациентов в городе Тетово Северной Македонии

Министр здравоохранения Венко Филипче в ночь на 9 сентября сообщил в своем Twitter, что пожар уже потушен, но есть много раненых и погибших.

Сначала сообщалось о десяти погибших, но их количество со временем возросло. По предварительной информации, жетвами мощного пожара стали 15 человек, еще порядка двадцати получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет издание МРТ.

Все бригады больницы были мобилизованы на помощь пострадавшим. Раненых срочно доставили в Скопье для оказания надлежащей помощи.

Причины пожара пока неизвестны, проводится расследование. Мэр Тетово Теута Арифи сообщил, что сильный пожар возник внезапно и очень быстро распространился.

Update



North #Macedonia's health ministry confirms 10 people have died in a Covid hospital fire in Tetovo - but stressed there could be more victims



RT https://t.co/rGAELRzXx0 pic.twitter.com/rab1LTZjCh — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 9, 2021

Covid: North Macedonia hospital fire kills at least 10 https://t.co/5T4ix7mX2F — H Raju Datla (@dhraju) September 9, 2021

North Macedonia: At least 10 die in COVID hospital fire https://t.co/7gE8ztGpOc — Khabri News (@KHABRI_NEWS_) September 9, 2021

На кадрах с места трагедии, опубликованных в Сети, видно, как огонь стремительно охватил здание.

15 people have reportedly been ki!led and more than 20 others injured in a fire at a Covid hospital in North #Macedonia pic.twitter.com/KlBJEaxYtz — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 9, 2021

Пользователи бурно обсуждают ЧП в комментариях под постом министра здравоохранения Филипче:

"Верно ли, что подрядчики, строившие больницу, установили дешевые панели, которые не были пожаробезопасными и самозатухающими? Есть ли преступность в строительстве?"



"И у вас еще есть время твитнуть... Пусть вас вечно преследует плач сожженных заживо в центре ковид!! Вы все должны нести ответственность от первого до последнего!"

"лучше всего уйти в отставку, как в культурных странах"

Напомним, что огонь охватил студенческое общежитие, была взрывная волна: в каком состоянии пострадавшие

Также Politeka сообщала, автобус врезался в фуру и сгорел дотла, что известно о жертвах: кадры с места трагедии