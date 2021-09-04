Под Житомиром попал в смертельное ДТП пассажирский автобус
В Житомирской области возле села Мартиновка произошло ДТП, в результате которого загорелся пассажирский автобус. Автобус выполнял международный рейс из Польши в Мариуполь.
Об этом 4 сентября передали в пресс-службе полиции в Житомирской области.
Авария произошла около половины пятого утра на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной общине возле села Стрибожа.
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В пути водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у обочины фуру DAF. Сильный удар стал причиной воспламенения автобуса. На опубликованных фото видно, что автобус полностью сгорел. Пассажирский автобус Neoplan после аварии и пожара ремонту не подлежит.
В результате аварии погиб водитель, еще 11 пассажиров получили травмы разной степени тяжкости. В полиции рассказали, что погибший - второй водитель автобуса, который в момент ДТП отдыхал. Это 30-летний житель Николаевской области. В бусе находились 25 пассажиров, все граждане Украины.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и медики. Медики оказали первую помощь пассажирам, которые получили телесные травмы и ожоги. Сейчас все они находятся в больнице под контролем врачей.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.