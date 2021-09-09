Стало известно, что нашли в квартире Таисии Петровой, которая открыла стрельбу из арбалета в полтавской школе №11
Правоохранители провели обыски в квартире, где живет 19-летняя Таисия Петрова. В комнате Таисии Петровой обнаружили жуткие находки. Кроме того, правоохранители изъяли телефон девушки.
Об этом сообщает "Полтавская волна" со ссылкой на очевидицу, которая попросила не называть ее имени.
Так, в углу ее комнаты висел череп со следами засохшей крови. Также на стене в квартире висело фото отца девушки, которое было исписано странными символами, напоминающие иероглифы, а глаза на снимке были выколоты.
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Кроме того, в комнате девушки-стрелка обнаружили ее личный дневник, в котором наперед расписан весь сентябрь. Она планировала ряд нападений, 22 сентября она хотела сжечь свою квартиру, а 28 у нее было запланировано убийство.
Кроме того, в своем телефоне она хранила фото расчлененных животных.
Стоит отметить, что в Полтаве суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая стреляла из арбалета в педагогов. Ее поместили под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Во время заседания девушка раскаялась и захотела вернуть время назад.
Напомним, что учителя рассказали о девушке, которая открыла стрельбу в школе в Полтаве.
Как сообщала Politeka, девушка, расстрелявшая учителей, объяснила свой поступок.
Также Politeka писала, что учителей расстреляли из арбалета, появились данные о девушке.