У Полтаві дев'ятнадцятирічна Таїсія розповіла правоохоронцям, чому поранила з арбалета двох педагогів школи № 11.

Про це повідомляє «Полтавщина».

За даними правоохоронців, подія трапилася 6 вересня. За даними джерел видання, Таїсія заявила, що під час сну відчула, що їй необхідно скоїти вбивство. За словами дівчини, вночі з четвертого на п'яте вересня вона побачила уві сні, що їй необхідно когось вбити. З якої причини жертвами стали саме вчителі школи, яку дівчина колись відвідувала, правоохоронці поки встановити не змогли. Арбалет, який став знаряддям злочину – це подарунок від батьків на день народження.

Відомо, що 6 вересня Таїсія прийшла в школу, підійшла до відкритих дверей в кабінет, де і зробила перший постріл з принесеного з собою арбалета. Стріла влучила в спину викладачці. Другою жертвою дівчини стала заступниця директора школи, в неї Таїсія випустила стрілу, коли та спробувала перешкодити власниці зброї.

Дев'ятикласник забрав арбалет у дівчини. Вона без опору віддала йому зброю. Незабаром Таїсію затримали інші вчителі. Саме освітяни і викликали правоохоронців на місце події. До четвертого класу дівчина була ученицею саме тієї школи, на яку напала.

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