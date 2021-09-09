Исполнитель одной из главных ролей фильма "Моя большая греческая свадьба" ушел из жизни

Американский актер Майкл Константин скончался в возрасте 94-х лет в своем доме в Рединге, штат Пенсильвания.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Рядом со знаменитостью в последние часы его жизни были родственники. Кинозвезда умер еще 31 августа, но о грустном событии сообщили только сейчас. Медики заключили естественную смерть и отмечается, что Майкл часто болел.

"Майкл Константин, отец актерской семьи, подарок мира писателей и всегда друг. Играть с ним — всегда любовь и веселье. Я всегда буду дорожить человеком, который оживил Гаса. Ты дал нам так много смеха, что теперь заслуживаешь покой. Мы любим тебя, Майкл", - отметила сценаристка фильма "Моя большая греческая свадьба" Ниа Вардалос.

Майкл Константин был трудоголиком. Он постоянно снимался в кино и спектаклях, даже в эпизодических ролях.

Сыграл мистера Ньюмена в боевике "Моли о смерти" (1985) и Санту-Клауса в рождественской сказке "Скакун" (1989). Также появился с Николь Кидман в драме о раке "Моя жизнь" (1993) и предстал в образе Тадзу Лемпке в экранизации Стивена Кинга "Худеющий" (1996). Был награжден премиями Эмми и Сатурн.

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