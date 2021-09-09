Украинский певец неожиданно скончался во время игры в футбол
Трагедия произошла с 36-летним музыкантом, автором песен и молодежным пастором церкви «Джерело життя» Андреем Грифелем во Львове. Об этом в соцсетях написали друзья и коллеги артиста.
По их словам, Грифел «играл в футбол и просто упал». Спасти певца не удалось: его сердце остановилось. При этом точная причина смерти пока не установлена.
Близкие Андрея не могут поверить в то, что еще достаточно молодой певец так внезапно ушел из жизни.
«Это шок! Ушел из жизни Андрей Грифель. Так рано... Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены...», - написал в своем Фейсбук вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов.
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Известно, что у Грифеля остались жена и трое детей: две девочки и мальчик.
В соцсетях украинцы скорбят в связи со смертью артиста.
«Невосполнимая потеря, хотя я его не знал лично», «Он сделал многое для Царства Божьего, теперь он будет петь в небесном хоре», - пишут люди в комментариях к его песне.
Напомним, ушел из жизни известный композитор и автор мировых хитов.
Как сообщала Politeka, горе в семье Виталия Козловского потрясло украинцев.
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