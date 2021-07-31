Стало известно о смерти знаменитого композитора, песни которого исполняли Михаил Боярский и Валентина Толкунова

Умер знаменитый советский, российский композитор, автор музыки песен, которые стали шлягерами, Борис Емельянов. Музыкант умер 27 июля в возрасте 80 лет. Об этом сообщила дочь композитора, Наталья.

Причиной смерти называют осложнения, вызванные коронавирусом.

Прощание с Емельяновым прошло 31 июля в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Композитора похоронили недалеко от могилы Жанны Фриске.

Отметим, Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года в многодетной семье. Будущий композитор стал рано интересоваться музыкой, а первый опыт сочинения мелодий проявился у него в студенческие годы.

Емельянов обучился в музыкальном училище, и стал писать песни для исполнителей Новокузнецка, где жил, а также работал музыкальным руководителем ДК, а также сочинял музыку для местного театра кукол.

Однажды композитор случайно наткнулся на стихотворение "Носики-курносики" поэтессы Булычевой, тогда он написал музыку, а песню исполнила Валентина Толкунова. После этого к композитору пришла всенародная слава, и он стал писать музыку для песен Михаила Боярского "Сяду в скорый поезд", Николая Караченцова "Подбитая птица" и так далее.

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