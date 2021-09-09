В Германии Жерому Боатенгу, который в 2014 году одержал победу на чемпионате мира по футболу, предъявили обвинение в домашнем насилии.

Об этом сообщает издание Marca.

Суд по делу футболиста начали в Мюнхене, 9 сентября. Бывшего защитника клуба «Бавария» обвиняют в том, что он избил бывшую девушку, когда они поссорились во время совместного отдыха. Происшествие случилось в 2018 году.

По версии обвинения, футболист избил девушку, которая родила ему двоих детей. Судебное заседание переносили несколько раз. Дело в том, что тест на коронавирус, сданный одним из свидетелей, оказывался положительным. Максимальное наказание за преступление, в котором обвиняют футболиста – пятилетний тюремный срок. Боатенг отвергает обвинения бывшей девушки. По его словам, их основанием стали «беспочвенные доказательства третьих лиц".

Немецкий защитник в летнее межсезонье перешел в статус свободного агента. На этот период он подписал контракт с «Лионом» из Франции. Отметим, что это уже не первая скандальная ситуация, связанная с футболистом и его возлюбленными. Ранее неприятности случились с другой бывшей девушкой чемпиона мира по футболу. В феврале нынешнего года футболист объявил, что расстается с Касей Ленхардт, а она заявила, что он ей изменил.

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