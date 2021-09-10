Прощание с французским мэтром кино Жан-Полем Бельмонодо не обошлось без скандалов

Известный журнал карикатур Charlie Hebdo в день смерти 89-летнего актера, 6 сентября, выпустил номер с картинкой, вызвавшей много возмущения у публики. На рисунке Бельмондо, снимавшийся во многих боевиках, будто выпрыгивает из вертолета прямо в могилу. Многие не поняли юмора, тем более что, актер был великим офицером ордена Почетного легиона и гордостью нации.

Double dose de #Belmondo par Vuillemin et Juin ! pic.twitter.com/hywyTQxdSF — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 6, 2021

Инцидент бурно обсуждают в Сети.

"О том, что у французских карикатуристов из Charli Hebdo нет ничего святого, мы знаем уже давно"

"Не очень понимаю, кому и зачем нужны такие карикатуры"

"Вообще-то это отсылка к фильму Чудовище, где Бельмондо играл каскадёра и сам выполнял трюки"

"Типа "последний трюк"

"Уроды. Это не свобода слова, это полное отсутствие ума, совести и чести"

"По-моему смерть вообще не является поводом для карикатуры. Они извращенцы"

Напомним, 9 сентября в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов в Париже состоялась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо, которую возглавил президент республики Эммануэль Макрон. Участие в траурном мероприятии также приняли члены французского правительства, коллеги артиста, его близкие, экс-президент страны Франсуа Олланд со спутницей.



После речи Макрона память Бельмондо почтили минутой молчания. А в последний путь его проводили аплодисментами.

Es como si los tesoros del siglo XX se nos escurrieran de las manos. #JeanPaulBelmondo https://t.co/aEmgFd3RlM — terebo (@tereborque) September 10, 2021

Bel hommage à #JeanPaulBelmondo d'un anonyme aux #Invalides dans le JT de #telematin @telematin de ce matin : "Il était notre copain, il était notre voisin, il était VRAI" Tout est dit.... pic.twitter.com/QyN2LO9Fsd — Corinne Gabrielle (@corinne_mauger) September 10, 2021

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