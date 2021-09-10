Прощание с французским мэтром кино Жан-Полем Бельмонодо не обошлось без скандалов
Известный журнал карикатур Charlie Hebdo в день смерти 89-летнего актера, 6 сентября, выпустил номер с картинкой, вызвавшей много возмущения у публики. На рисунке Бельмондо, снимавшийся во многих боевиках, будто выпрыгивает из вертолета прямо в могилу. Многие не поняли юмора, тем более что, актер был великим офицером ордена Почетного легиона и гордостью нации.
Инцидент бурно обсуждают в Сети.
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"О том, что у французских карикатуристов из Charli Hebdo нет ничего святого, мы знаем уже давно"
"Не очень понимаю, кому и зачем нужны такие карикатуры"
"Вообще-то это отсылка к фильму Чудовище, где Бельмондо играл каскадёра и сам выполнял трюки"
"Типа "последний трюк"
"Уроды. Это не свобода слова, это полное отсутствие ума, совести и чести"
"По-моему смерть вообще не является поводом для карикатуры. Они извращенцы"
Напомним, 9 сентября в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов в Париже состоялась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо, которую возглавил президент республики Эммануэль Макрон. Участие в траурном мероприятии также приняли члены французского правительства, коллеги артиста, его близкие, экс-президент страны Франсуа Олланд со спутницей.
После речи Макрона память Бельмондо почтили минутой молчания. А в последний путь его проводили аплодисментами.
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