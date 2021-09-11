Ушел из жизни испанский актер телевидения, кино и театра Хорди Ребельон, известный по роли Родольфо Вилчеса в популярном телесериале «Центральная больница»
Актеру было всего 64 года. Он скончался 8 сентября в Мадриде. Причиной смерти стал инсульт, пишет издание Las Provincias.
Хорди Ребельон родился в Барселоне 15 февраля 1957 года. На ТВ он дебютировал в роли мэра в сериале "Улицы Сезам". За плечами Ребельона множество "мыльных опер", в частности "Долгая зима", "Золотая лихорадка", "Семейный врач", "Телевикторина", "Во второй половине дня".
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Но больше всего Хорди запомнился в телешоу "Центральный госпиталь", к актерскому составу которого присоеднился в 2000 году. Благодаря роли доктора Вилчеса он стал очень популярным в Испании. Ребельон покинул сериал в 14-м сезоне, но снова вернулся в 18-м.
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