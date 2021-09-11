Ушел из жизни испанский актер телевидения, кино и театра Хорди Ребельон, известный по роли Родольфо Вилчеса в популярном телесериале «Центральная больница»

Актеру было всего 64 года. Он скончался 8 сентября в Мадриде. Причиной смерти стал инсульт, пишет издание Las Provincias.

La herencia que deja #jordirebellon y que no se sabe a quién irá a pararhttps://t.co/bRxleVRlzo — España Diario (@EspanaDiarioES) September 10, 2021

Хорди Ребельон родился в Барселоне 15 февраля 1957 года. На ТВ он дебютировал в роли мэра в сериале "Улицы Сезам". За плечами Ребельона множество "мыльных опер", в частности "Долгая зима", "Золотая лихорадка", "Семейный врач", "Телевикторина", "Во второй половине дня".

Но больше всего Хорди запомнился в телешоу "Центральный госпиталь", к актерскому составу которого присоеднился в 2000 году. Благодаря роли доктора Вилчеса он стал очень популярным в Испании. Ребельон покинул сериал в 14-м сезоне, но снова вернулся в 18-м.

Публика скорбит за своим кумиром:

"Этого не может быть, я не могу в это поверить… 😢😢😢"

"Какая ирония жизни в том, что в ролике «это не прекращается» и ... прекращается"

"Я потерял дар речи, когда услышал эту новость. Это большая потеря для мира культуры"

Cinco días antes de morir, el actor Jordi Rebellón pedía en un vídeo el @ave_almeria para la provincia. DEP.pic.twitter.com/dWWMAUNrtr — José Manuel Bretones (@JoseMBretones) September 8, 2021

Напомним, что знаменитый актер ушел из жизни: "Дал так много смеха, что теперь заслуживает покой"

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