В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе

Об этом 11 сентября заявил глава оккупационной администрации Донецка, передают подконтрольные боевикам СМИ.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.

Известно, что после взрыва на нефтебазе возник пожар. Очевидцы уже опубликовали кадры с места происшествии в Сети. На них можно увидеть столб черного дыма и большие языки пламени.

Причина взрыва пока не известна.

Напомним, 16 июля, стало известно о взрыве на газопроводе в Донецке. Он произошел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово. В результате взрыва там началось сильное возгорание, о пострадавших не сообщалось.

Сепаратисты тогда заявляли, что на газопроводе сработало взрывное устройство с армейским минным взрывателем.

Напомним, что на заводе под Киевом произошел взрыв, на людей полился кипяток: в каком состоянии выжившие

Как Politeka писала, что украинец сгорел заживо в пылающем автомобиле, вытащить его не удалось.

Также Politeka сообщала, мощный взрыв прогремел в российской многоэтажке, под завалами люди: "Обрушились три этажа"