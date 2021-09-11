В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе
Об этом 11 сентября заявил глава оккупационной администрации Донецка, передают подконтрольные боевикам СМИ.
Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.
Известно, что после взрыва на нефтебазе возник пожар. Очевидцы уже опубликовали кадры с места происшествии в Сети. На них можно увидеть столб черного дыма и большие языки пламени.
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Причина взрыва пока не известна.
Напомним, 16 июля, стало известно о взрыве на газопроводе в Донецке. Он произошел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово. В результате взрыва там началось сильное возгорание, о пострадавших не сообщалось.
Сепаратисты тогда заявляли, что на газопроводе сработало взрывное устройство с армейским минным взрывателем.
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