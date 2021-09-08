В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме

В МЧС по Московской области подтвердили подтвердили взрыв, на место направлены экстренные службы.

Из-за взрыва обрушились три этажа в первом подъезде, а также выбило окна. Всего в здании девять этажей. По данным работающих на месте пожарных, восемь квартир разрушились полностью, а 24 повреждены.

Из дома эвакуированы 173 человека.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа из-за неисправности оборудования. По факту взрыва в Ногинске завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК.

Согласно последним данным, количество пострадавших при взрыве в жилом доме в Ногинске увеличилось до пяти человек, среди которых двое детей - 5 и 11 лет. Двое еще могут находиться под завалами, сообщают экстренные службы.

На месте работают 130 человек и 30 единиц техники. Среди них есть кинологические расчеты. Спасательные службы ведут поиск пострадавших и разбор завалов.

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