Звезда российских фильмов и сериалов Владимир Яковлев скончался при неизвестных обстоятельствах
Как пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ, известный актер умер еще 27 августа, но о его смерти СМИ не сообщали до сегодня. Причина кончины звезды неизвестна.
Отмечается, что Яковлеву было всего 62 года. Он активно снимался с 1980-х после того, как окончил театральное училище имени Щепкина. Яковлев играл в театре, активно снимался в кино и сериалах. Его запомнили по ролям в «Интернах», «Ранетках», а также сериалах «След» и «Марш Турецкого». Всего за свою карьеру Яковлев сыграл в более 170 фильмов и сериалов.
Добавим, что Яковлев – коренной москвич. С детства он занимался спортом и даже имел звания мастера спорта по академической гребле и КМС по боксу.
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В социальных сетях поклонники оставили слова сочувствия для близких актера.
«Светлая память», «Хороший был актер», «Как жалко», - пишут люди.
Напомним, что неожиданно умер известный актер: "Заслуживает покой".
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