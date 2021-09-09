Виконавець однієї з головних ролей фільму "Моє велике грецьке весілля" пішов з життя

Американський актор Майкл Костянтин помер у віці 94-х років у своєму будинку в Редінгу, штат Пенсільванія.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Поруч зі знаменитістю в останні години його життя були родичі. Кінозірка помер ще 31 серпня, але про сумну подію повідомили тільки зараз. Медики поставили йому природну смерть і відзначили, що Майкл часто хворів.

"Майкл Костянтин, батько акторської сім'ї, подарунок світу письменників і завжди друг. Грати з ним — завжди любов і веселощі. Я завжди буду дорожити людиною, яка оживила Гаса. Ти дав нам так багато сміху, що тепер заслуговуєш спокій. Ми любимо тебе, Майкл", - зазначила сценаристка фільму "Моє велике грецьке весілля" Ніа Вардалос.

Майкл Костянтин був трудоголіком. Він постійно знімався в кіно і спектаклях, навіть в епізодичних ролях.

Зіграв містера Ньюмена в бойовику "Моли про смерть" (1985) і Санту-Клауса в різдвяній казці "Скакун" (1989). Також з'явився з Ніколь Кідман в драмі про рак "Моє життя" (1993) і постав в образі Тадзу Лемпке в екранізації Стівена Кінга "Той, що худне" (1996). Був нагороджений преміями Еммі і Сатурн.

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