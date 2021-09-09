Ну як же так...

Виконавиця перебувала вдома, в колі сім'ї

Співачка і танцівниця Діна Ермлер пішла з життя в п'ятницю, 3 вересня, але про її смерть повідомили лише зараз.

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на родичів співачки.

"Бабуся померла тихо і спокійно, без хвороб і страждань. Настав її час. Смерть настала від природних причин", - розповів онук Діни Ермлер.

Співачка - вдова знаменитого диригента Марка Ермлера. Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання в консерваторії в Ленінграді. Вона була старша за нього на 5 років, вчилася на старшому курсі. Вони відразу закохалися один в одного. Спочатку Діна стала зіркою, вона працювала в театрі Єкатеринбурга співачкою і танцівницею, її звали на головні ролі.

Заради нього пішла зі сцени. Так, після переїзду в Москву артистка пішла зі сцени і цілком присвятила себе сім'ї.

Її чоловік Марк Ермлер був народним артистом РРФСР. До всього іншого до 2001 року Марк був провідним диригентом Великого театру. Чоловік помер 19 років назад у 2002 році у віці 69 років у Сеулі під час гастролей.

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