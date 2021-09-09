Виконавиця перебувала вдома, в колі сім'ї
Співачка і танцівниця Діна Ермлер пішла з життя в п'ятницю, 3 вересня, але про її смерть повідомили лише зараз.
Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на родичів співачки.
"Бабуся померла тихо і спокійно, без хвороб і страждань. Настав її час. Смерть настала від природних причин", - розповів онук Діни Ермлер.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Макс Чмерковський несподівано повернувся додому в Америку: "Правильно зробив"
У МОЗ повідомили, на кому найменше відіб'ється новий карантин: "На цьому тижні..."
Російський міністр загинув на навчаннях: перші подробиці
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Співачка - вдова знаменитого диригента Марка Ермлера. Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання в консерваторії в Ленінграді. Вона була старша за нього на 5 років, вчилася на старшому курсі. Вони відразу закохалися один в одного. Спочатку Діна стала зіркою, вона працювала в театрі Єкатеринбурга співачкою і танцівницею, її звали на головні ролі.
Заради нього пішла зі сцени. Так, після переїзду в Москву артистка пішла зі сцени і цілком присвятила себе сім'ї.
Її чоловік Марк Ермлер був народним артистом РРФСР. До всього іншого до 2001 року Марк був провідним диригентом Великого театру. Чоловік помер 19 років назад у 2002 році у віці 69 років у Сеулі під час гастролей.
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.
Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.
Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.