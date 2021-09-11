Известный художник и архитектор умер на 92-м годе жизни
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-страницу «Свидетели Флориана», создатель проекта известного киевского здания-"тарелки" на Лыбидской Флориан Юрьев скончался 11 сентября.
Флориан Ильич был известным культурным деятелем, художником и композитором. Также он занимался поэзией, музыкой и созданием музыкальных инструментов. Юрьев много времени уделял общественным делам. Он создал модернистский герб Киева, а также такие визитные карточки столицы как наземную станцию метро «Крещатик» и ресторан «Метро».
«Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором», - написали в Фейсбуке Национального художественного музея Украины.
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Отметим, что Юрьев родился в Сибири, но большую часть своей жизни прожил и проработал в Украине, поэтому по праву считался украинским мастером. Позже он путешествовал по всему миру, изучая скрипичное дело. С 1956 года художник жил и работал в Киеве. Его считали новатором и экспериментатором, а его искусство называли мультидисциплинарным.
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