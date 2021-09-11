Зірка російських фільмів і серіалів Володимир Яковлєв помер за невідомих обставин

Як пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ, відомий актор помер ще 27 серпня, але про його смерть ЗМІ не повідомляли до сьогодні. Причина смерті зірки невідома.

Відзначається, що Яковлєву було всього 62 роки. Він активно знімався з 1980-х після того, як закінчив театральне училище імені Щепкіна. Яковлєв грав у театрі, активно знімався в кіно і серіалах. Його запам'ятали за ролями в "Інтернах", "Ранетках", а також серіалах "Слід" і "Марш Турецького". Всього за свою кар'єру Яковлєв зіграв у понад 170 фільмів і серіалів.

Додамо, що Яковлєв - корінний москвич. З дитинства він займався спортом і навіть мав звання майстра спорту з академічного веслування та КМС з боксу.

У соціальних мережах шанувальники залишили слова співчуття для близьких актора.

"Світла пам'ять", «Хороший був актор», "як шкода", - пишуть люди.

Нагадаємо, що несподівано помер відомий актор:"заслуговує спокій".

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