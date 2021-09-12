В фильмографии актера значатся многие запоминающиеся ленты
9 сентября мир кино всколыхнула печальная новость - скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Александр Иваненко. Ему было 73 года.
Информация о смерти артиста, со ссылкой на его близких, появилась на портале Кино-Театр.
Причины смерти Иваненко не указываются. Также неизвестно, когда и где пройдет прощание с актером.
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Он родился 8 июля 1948 года. Окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина - актёрский и режиссерский факультеты. Также окончил Высшие театральные курсы при Министерстве Культуры РСФСР.
Работал актером, режиссером, главным режиссером в театрах Ульяновска, Магнитогорска, Таганрога в России. Поставил около полусотни театральных спектаклей. Также он был сценаристом ряда телевизионных программ и видеофильмов. Его будет сильно не хватать киношной элиты, ведь такие таланты редко встретишь.
В его активе роли в таких лентах: «22 июня, ровно в 4 часа...», «Побег-2», «Однажды в Ростове», «Любовь на миллион», «Улыбка пересмешника», «Кураж», «Игра с огнём», «Джульбарс», «Три королевы», «Пляж. Жаркий сезон», «Гурзуф», «Ищейка-5» и другие.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.