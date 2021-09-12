В фильмографии актера значатся многие запоминающиеся ленты

9 сентября мир кино всколыхнула печальная новость - скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Александр Иваненко. Ему было 73 года.

Информация о смерти артиста, со ссылкой на его близких, появилась на портале Кино-Театр.

Причины смерти Иваненко не указываются. Также неизвестно, когда и где пройдет прощание с актером.

Он родился 8 июля 1948 года. Окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина - актёрский и режиссерский факультеты. Также окончил Высшие театральные курсы при Министерстве Культуры РСФСР.

Работал актером, режиссером, главным режиссером в театрах Ульяновска, Магнитогорска, Таганрога в России. Поставил около полусотни театральных спектаклей. Также он был сценаристом ряда телевизионных программ и видеофильмов. Его будет сильно не хватать киношной элиты, ведь такие таланты редко встретишь.

В его активе роли в таких лентах: «22 июня, ровно в 4 часа...», «Побег-2», «Однажды в Ростове», «Любовь на миллион», «Улыбка пересмешника», «Кураж», «Игра с огнём», «Джульбарс», «Три королевы», «Пляж. Жаркий сезон», «Гурзуф», «Ищейка-5» и другие.

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.