Пара погибла во время свидания, на место чрезвычайного происшествия работали спасатели

В субботу, 11 сентября, в спасательную службу поступило сообщение о происшествии, которое случилось с двумя людьми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС в Харьковской области.

Так, на озере Нагорьевское в поселке Безлюдовка микроавтобус "Renault Trafic" с двумя людьми попал в воду.

На месте происшествия работало оперативное спасательное подразделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова. Сотрудники ГСЧС с помощью автомобильной лебедки вытащили машину из воды. В салоне обнаружили двух погибших.

По факту происшествия ведется следствие.

Местные Telegram-каналы сообщают, что у мужчины и девушки в этот вечер было свидание. В какой-то момент авто неожиданно скатилось в воду, оба не смогли выбраться.

Спасатели долго пытались достать микроавтобус, который к тому же упал на бок.

В посте Telegram-канала "Типичный Харьков" говорится, что пара занималась интимными делами.

Также в той же группе, утверждается, что мужчине был 61 год, а девушке - 23. Первый взял авто у сына, сказав жене, что поехал в больницу.

Ранее Politeka писала, что невнимательность горе-отца стоила жизни двухлетней девочке

Напомним, что женщина бесследно пропала в Харькове, фото: вышла из дома и исчезла

A еще Politeka сообщала, что пьяный полицейский устроил масштабное ДТП на Киевщине, фото: "врезался в фуру"