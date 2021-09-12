Это трагедия для всего мира музыки...

Из Мадрида пришла грустная новость — скончалась Мария Мендиола

Данные о смерти Марии Мендиолы подтвердили ее близкие, однако они не стали говорить, по какой причине исполнительница ушла из жизни.

Как уточняет ВВС, Мария Мендиола скончалась в Мадриде в окружении членов своей семьи. Ее парнерша по коллективу в Instagram также поделилась печальной новостью.

«Как сложно мне это публиковать… Моя дорогая, прекрасная артистка, но для меня прежде всего друг, ты покинула нас. Невозможно передать словами… Я могу только поблагодарить за любовь, которую получала от тебя… Люблю!» — написала 70-летняя Майте Матеос.

Дуэт Мендиолы и Матеос образовался в 70-х. Сначала артистки исполняли хиты Boney M, ABBA и Донны Саммер, а позже на них обратил внимание служащий немецкой звукозаписывающей компании BMG Leon Deane и пригласил в Гамбург.

Там Мария и Майте познакомились с продюсером Рольфом Соей, под чьим руководством выпустили трек «Yes Sir I Can Boogie». В итоге сингл занял седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире.

Также группа Baccara выступала на Евровидении в 1978 году, представляя Люксембург.

В начале 80-х дуэт распался на почве творческих разногласий, после чего Матеос начала выступать с другими партнершами. В 2011 году Мендиола начала сотрудничать с бывшей партнершей Матеос – Кристиной Севилья, в итоге именно этот дуэт продолжал гастролировать под именем Baccara до недавнего времени.

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