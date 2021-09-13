Мир кино встряхнула печальная весть - не стало знаменитого актера

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Михаил Боровков ушел из жизни. Что стало причиной его смерти неизвестно.

О смерти артиста сообщает портал "Кино-Театр".

Михаил Александрович Боровков родился 5 августа 1957 года. В 1981-м окончил Горьковское театральное училище в России. Работал в драмтеатрах Норильска, Красноярска, в Рижском театре русской драмы, был режиссером Нижегородского ТЮЗа.

Главная роль в "Окаянных днях" стала для Боровкина экранным дебютом. Далее - латвийский сериал "Борозды судьбы", многосерийный детектив с Будрайтисом "Литовский транзит", британский триллер 2005 года с Дэниелом Крэйгом "Архангел".

В его карьере есть и режиссерские работы: "Священные чудовища" (Малая сцена РРТ, 2000 г.).

Его будет сильно не хватать киношной элите, ведь такие таланты редко встретишь. Коллеги актера вспоминают его лишь с теплотой и улыбкой. Говорят, что он был искренним, открытым и, по большому счету, наивным человеком, который во всех видел добро. Мир его праху.

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