В Донецке на территории больницы произошел взрыв
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Так, на неподконтрольном Донецке на территории роддома больницы Вишневского произошел взрыв, как утверждают очевидцы, передает "donpress.com".
«Туда съезжаются скорые и пожарные», — пишут в сети.
На месте взрыва якобы были слышны крики.
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По предварительной информации, загорелся автомобиль скорой. Все обстоятельства ЧП уточняются. На место событий съехались скорые и пожарные.
К слову, недавно сообщалось, что нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату.
Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.
На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.
Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.
Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.
Муж закрылся на 2-м этаже и отказывается выходить - дом окружили.
Напомним, на заводе под Киевом произошел взрыв, на людей полился кипяток: в каком состоянии выжившие
Как Politeka писала, что украинец сгорел заживо в пылающем автомобиле, вытащить его не удалось.
Также Politeka сообщала, мощный взрыв прогремел в российской многоэтажке, под завалами люди: "Обрушились три этажа"