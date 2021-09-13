В Донецке на территории больницы произошел взрыв

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Так, на неподконтрольном Донецке на территории роддома больницы Вишневского произошел взрыв, как утверждают очевидцы, передает "donpress.com".

«Туда съезжаются скорые и пожарные», — пишут в сети.

На месте взрыва якобы были слышны крики.

По предварительной информации, загорелся автомобиль скорой. Все обстоятельства ЧП уточняются. На место событий съехались скорые и пожарные.

К слову, недавно сообщалось, что нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату.

Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.

На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.

Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.

Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.

Муж закрылся на 2-м этаже и отказывается выходить - дом окружили.

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