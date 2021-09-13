В Службе безопасности подтвердили, что гастроли Моргенштерна по Украине запрещены.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что Алишер Валеев находится в списке людей, которые угрожают нацбезопасности Украины. В СБУ уверены, что творчество исполнителя пропагандирует насилие, а на его концертах возникают конфликты.

В данных СБУ фигурирует, как фамилия Валеев, так и псевдоним Моргенштерн. В ведомстве сообщили, что позиция Службы безопасности основана лингвистической экспертизе творчества Моргенштерна.

Она доказала, что культ жестокости присутствует в текстах исполнителя. Кроме того, в них идет речь об употреблении наркотиков. В СБУ сообщили, что в сентябре дополнительно поставили в известность правоохранителей о том, что концерты Моргенштерна запланированы в Украине.

Ранее мы сообщали, что Моргенштерн намерен провести концерт в украинской столице, несмотря на запрет въезда в Украину. Также концерты исполнителя запланированы в Запорожье и Харькове. Все они, согласно афише, должны пройти в этом году. В Запорожье Моргенштерн обещает приехать 13 ноября. В Харьков он планирует отправиться 15 ноября, а 16 ноября запланировано выступление в столичном Дворце Спорта. На концертах есть возрастное ограничение в 16 лет.

Напомним, что скандальный Моргенштерн сделал признание об украинцах

Как сообщала Politeka, Моргенштерн, угрожающий нацбезопасности, прорвался в Украину

Также Politeka писала, что россиянин Моргенштерн отреагировал на запрет Украины