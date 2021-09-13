Знаменитость был актером, режиссером, сценаристом, продюсером, танцором и джазовым пианистам

Ферри Радакс - одна из главных величин австрийского и европейского авангардного и экспериментального кино, умер на 90-м году жизни в Германии.

Некролог публикует издание Wiener Zeitung.

Его кинематографические работы не только были хорошо приняты в Австрии, но и получили большое международное признание, особенно благодаря "своим легендарным портретам и неординарному человеку, который их создал".

Радакс родился в Вене 20 июня 1932-го. Учась в гимназии, выступал со знаменитым Венским хором мальчиков. Далее был текстильный колледж, где Ферри увлекся фотографией и кино. Первые поползновение что-то снять предпринял в 1940-м. В 53-м поступил в Венскую киноакадемию. Работал фоторепортером.

Среди знаменитых проектов режиссера - "На краю", "Художник-шизофреник", "Итальянец", "Людвиг Витгенштейн", "В кругу друзей", "Максим в Париже", "Жизнь Баха", "Наполеон на острове Святой Елены", "Кто вы, мистер Джойс?". Мир кино опустошен такой потерей, ведь его фильмы ценили во многих странах.

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

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