Знаменитость был актером, режиссером, сценаристом, продюсером, танцором и джазовым пианистам
Ферри Радакс - одна из главных величин австрийского и европейского авангардного и экспериментального кино, умер на 90-м году жизни в Германии.
Некролог публикует издание Wiener Zeitung.
Его кинематографические работы не только были хорошо приняты в Австрии, но и получили большое международное признание, особенно благодаря "своим легендарным портретам и неординарному человеку, который их создал".
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Радакс родился в Вене 20 июня 1932-го. Учась в гимназии, выступал со знаменитым Венским хором мальчиков. Далее был текстильный колледж, где Ферри увлекся фотографией и кино. Первые поползновение что-то снять предпринял в 1940-м. В 53-м поступил в Венскую киноакадемию. Работал фоторепортером.
Среди знаменитых проектов режиссера - "На краю", "Художник-шизофреник", "Итальянец", "Людвиг Витгенштейн", "В кругу друзей", "Максим в Париже", "Жизнь Баха", "Наполеон на острове Святой Елены", "Кто вы, мистер Джойс?". Мир кино опустошен такой потерей, ведь его фильмы ценили во многих странах.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.