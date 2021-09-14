Тино Контрерас был легендарным барабанщиком, который прославлял джаз

На 98-м году жизни скончался легендарный джазмен, мексиканский барабанщик, композитор и аранжировщик Тино Контрерас.

Печальная новость была опубликована через его официальную страницу в Facebook.

«Он не только открыл джаз в Мексике, но и на международном уровне, он использовал несколько стилей для достижения удивительного микса. Семья и друзья с глубокой болью и печалью сообщают вам, что 9 сентября, в 00:30 остановилось сердце нашего любимого Мастера Тино Контрераса. Мы потеряли настоящую икону», - подтвердили на его официальной странице в Facebook.

Тино родился 3 апреля 1924 года в Чиуауа и участвовал в создании первой в стране официальной джазовой записи - в 1954-м, в составе трио с Марио Патроном и Виктором Руисом. Пластинка получила название "Джаз в Мексике" и была издана лишь в 60-х.

За более чем 60-летнюю карьеру Тино записал 58 альбомов, последний - буквально в прошлом году, со своим сыном Валентино. Он отдал свою жизнь музыке и в возрасте 97 лет все еще играл на фортепиано и барабанах.

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