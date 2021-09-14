Украинский боксер Александр Усик записал обращение к Энтони Джошуа, с которым вскоре встретиться в поединке.

Соответствующее видео появилось в Twitter.

«Эй, Энтони! Я передаю тебе привет. Ты очень хороший боксер. Ты суперзвезда», - сказал Усик.

Это был намек боксера на то, что Джошуа не удастся его победить. На видео присутствует и фрагмент пресс-конференции с участием Тони Белью. На ней британец назвал его суперзвездой. На это Усик сказал, что не считает себя таковым, поскольку суперзведы падают.

Отметим, что поединок Усик – Джошуа запланирован на 25 сентября. В качестве места встречи организаторы выбрали стадионе Тоттенхэм Хотспур, расположенный в Лондоне.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен предположил, что Усик победит Джошуа, если окончательное решение будут принимать судьи. По его словам, Усик – это феноменальный крузер, который показывает заоблачный уровень. Также Уоррен рассказал, что исход поединка во многом будут зависеть от того, сможет ли Джошуа в полной мере реализовать преимущества перед Александром Усиком. Уоррен отметил, что Джошуа сильнее, больше и обладает более длинными руками, но если Усик сможет обойти его джеб, то это доставит Энтони множество проблем. Промоутер добавил, что будет беспокоится за состояние Джошуа, если Усик продолжит стоять на ногах, когда бой подойдет к средине.

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