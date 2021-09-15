Произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись автомобиль службы такси и Ford Mondeo

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием таксиста, в результате которого пострадали пассажиры двух авто, которые попали в аварию.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Уточняется, что в Печерском районе Киева в ночь с 14 на 15 сентября столкнулись автомобиль службы такси Peugeot 301 и Ford Mondeo. Водитель такси двигался на автомобиле Peugeot в левой полосе, Ford - в правой.

После столкновения Mondeo выехал за пределы дороги на клумбу и ударил железную опору крыши, установленной при входе в подвальное помещение.

"Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя по зеркалам, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford - перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды", - говорится в сообщении. Теперь он винит во всем пассажирку.

В результате аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей, их с места ДТП увезли в больницу.

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