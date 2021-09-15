Норм МакДональд был любимцем Адама Сэндлера, часто принимал участие в съемках фильмов с его участием
14 сентября на 62-м году жизни скончался влиятельный комик Норм Макдональд - актер, сценарист, продюсер и артист озвучки.
Как передает Deadline, последние девять лет комик сражался с раком, причем никак эту битву не афишируя. Так как не хотел, чтобы из-за страшного диагноза публика начала относиться к нему по-другому.
О трагическом событии также сообщил американский актер и комик Джим Керри в своем микроблоге Twitter.
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"Мой дорогой друг Норм МакДональд скончался после храброй 10-летней битвы. Он был нашей драгоценностью. Честный и смелый гений комедии. Я люблю его", — написал Джим.
Будущий комик начал свою карьеру с выступлений в небольших канадских клубах. Когда он стал довольно популярен на родине, то переехал в США, где писал сюжеты для телевизионных комедий.
На экранах начал появляться с 90-х: "Билли Мэдисон", "Народ против Ларри Флинта", "Человек на Луне", озвучка пса Лаки во всех частях "Доктора Дулиттла", голос пса-вампира в "Псе-вампире" и похотливого лейтенанта Яфита в "Орвилле", "Нелепая шестерка", Расти из "Бывает и хуже", "Меня зовут Эрл" и "Субботним вечером в прямом эфире".
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
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