О нем говорят только хорошее

Норм МакДональд был любимцем Адама Сэндлера, часто принимал участие в съемках фильмов с его участием

14 сентября на 62-м году жизни скончался влиятельный комик Норм Макдональд - актер, сценарист, продюсер и артист озвучки.

Как передает Deadline, последние девять лет комик сражался с раком, причем никак эту битву не афишируя. Так как не хотел, чтобы из-за страшного диагноза публика начала относиться к нему по-другому.

О трагическом событии также сообщил американский актер и комик Джим Керри в своем микроблоге Twitter.

"Мой дорогой друг Норм МакДональд скончался после храброй 10-летней битвы. Он был нашей драгоценностью. Честный и смелый гений комедии. Я люблю его", — написал Джим.

Будущий комик начал свою карьеру с выступлений в небольших канадских клубах. Когда он стал довольно популярен на родине, то переехал в США, где писал сюжеты для телевизионных комедий.

На экранах начал появляться с 90-х: "Билли Мэдисон", "Народ против Ларри Флинта", "Человек на Луне", озвучка пса Лаки во всех частях "Доктора Дулиттла", голос пса-вампира в "Псе-вампире" и похотливого лейтенанта Яфита в "Орвилле", "Нелепая шестерка", Расти из "Бывает и хуже", "Меня зовут Эрл" и "Субботним вечером в прямом эфире".

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