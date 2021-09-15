Футболист заявил, что у него нет обиды

Руслан Малиновский, полузащитник сборной Украины, прокомментировал скандал, который произошел у нового тренера Александра Петракова с футболистами.

Заявление футболист опубликовал в Instagram.

«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины, и я вынужден отреагировать» - написал Малиновский.

По словам футболиста он считает честью выступление за сборную своей страны. Малиновский подчеркнул, что уважает решения тренерского штаба, который определяет позицию футболиста и время, проведенное на поле. Футболист отметил, что удивлен тем, что вопросы, которые необходимо решать внутри команды, вынесли на всеобщее обсуждение.

Футболист заявил, что у него нет обиды на тренера за выбор тактики или состава команды. По его словам, тренер сам рассказал другим игрокам, что «Малиновский не подходит» для выбранной им схемы игры. Футболист об этом узнал. Руслану не понравилось, что это обсуждали у него за спиной. При этом он заявил, что на тренера не обиделся и извинений не просил.

По его словам, отъезд не был демаршем, поскольку он спросил разрешения у тренера и получил на это его согласие. Малиновский добавил, что надеется на то, что футбольные вопросы в будущем будут решать исключительно внутри команды.

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