Многие игроки украинской сборной по футболу перед матчем с Чехией покинули расположение команды.

Об этом сообщил Александр Петраков, исполняющий обязанности главного тренера сборной.

«Малиновский подошел и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем это не объяснил. Если человек хочет ехать, то пускай едет», - сказал Петраков.

По его словам, он попросил администратора взять билет для Руслана и отпустил. Петраков подчеркнул, что никакого конфликта между ними нет, а причина конфликта в том, что Малиновский не играл в старте на матче с Францией.

Исполняющий обязанности объяснил свои извинения перед футболистом. По словам Петракова, они сначала поговорили в Казахстане. Тренер объяснил футболисту, что команда будет играть по новой схеме. Футболит, по словам Петракова, ответил, что во время игры за Бельгию, он не согласился бы, а теперь осознал, что командные интересы важнее личных. Петраков добавил, что Малиновский обиделся, когда он предложил ему на "Олимпийском" выйти на замену в игре с Францией. Тренер сказал, что извинился перед игроком, но его это не устроило и он уехал.

Напомним, что Малиновский обиделся на Петракова после матча

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